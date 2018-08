TU/e-hal in Eindhoven wordt rijksmonument

De W-hal, oorspronkelijk de onderwijshal voor werktuigbouwkunde, krijgt de status van rijksmonument omdat 'het een mijlpaal is in de ontwikkeling van de architectuur en bouwtechniek', stelde minister Van Engelshoven. Tijdens haar bezoek aan de campus van de universiteit in Eindhoven overhandigde ze het rijksmonumentenschildje aan het College van Bestuur van de TU/e. "Bijzonder aan het gebouw zijn de innovatieve constructiewijze, het dak met het dambordpatroon en de originele kleurstelling."

Wederopbouw

De voormalige W-hal, die sinds de renovatie in 2011/2012 de naam MetaForum deelt met de erboven gelegen nieuwbouw, wordt gezien als toonbeeld van de ontwikkeling van het hoger onderwijs in de wederopbouwperiode (1940-1965). Het industrieel ogende gebouw werd tussen 1957 en 1960 gebouwd naar een ontwerp van de architecten Van Embden en Choisy. Ze wilden eigenlijk een flexibele 'overdekte hectare' maken voor machines en experimenten. Met een slimme constructie bedachten ze het kenmerkende 'damborddak' dat samen met de transparante gevels zorgt voor de inval van veel daglicht. De constructie met het dak dat aan trekstangen hangt, zorgde voor een vrij indeelbare ruimte. Het gebouw is op diverse plaatsen met de omliggende gebouwen verbonden door luchtbruggen op de eerste verdieping.

Omslag

Jo van Ham van het College van Bestuur van de TU/e toonde zich verheugd over de monumentenstatus. "De renovatie van de W-Hal markeert een omslag in ons denken over de cultuurhistorische waarde van ons vastgoed", vertelt Van Ham. ,,Sindsdien is het een vast uitgangspunt in ons huisvestingsbeleid. We bouwen voort op het sterke ensemble aan gebouwen dat hier al tientallen jaren aanwezig is."

Rijksmonumenten