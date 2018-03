TU/e-hoogleraar Luc Brunsveld: 'Studentenstops zouden op andere opleidingen moeten zitten'

Live: Jong PSV op achterstand tegen FC Emmen

21:22 Jong PSV ontvangt vanavond FC Emmen. De beloften willen zich revancheren voor de zeperd tegen de leeftijdsgenoten van AZ (2-1). Dennis Haar wil graag zien dat zijn ploeg terugkeert in de top 5. Een zege is daarvoor noodzaak. In FC Emmen treffen de Eindhovenaren een zware horde. Emmen staat twee punten boven PSV en is al zes wedstrijden ongeslagen. In de heenronde was Emmen in eigen huis nog te sterk voor de beloften van PSV (3-1).