TU/e neemt 35 vrouwen aan door nieuw beleid: aantal vrouwelijke wetenschappers in paar maanden verdubbeld

EINDHOVEN - De Technische Universiteit Eindhoven nam sinds juli vorig jaar 35 vrouwelijke topwetenschappers aan. Daarmee werd het totaal aantal vrouwen in die functies verdubbeld. Het is het gevolg van een - niet onomstreden - nieuw beleid.

Vijf jaar lang mogen in het eerste halfjaar dat een vacature open staat alleen vrouwen worden aangenomen, om de man-vrouw-verhouding te verbeteren. Als ze daarna niet vervuld zijn, kunnen ook mannen solliciteren. Het bestuur van de universiteit is niet ontevreden met de eerste resultaten, maar benadrukt dat met het met deze groei nog tien tot twintig jaar duurt voor er een juiste balans tussen mannen en vrouwen is.

De nieuwe maatregel ging in juli in. Tot 1 april werden 35 vrouwen aangetrokken op de TU/e: 29 universitair docenten, 2 universitair hoofddocenten en 4 hoogleraren. Dankzij het programma is het percentage vrouwen in de vaste wetenschappelijke staf gestegen tot 25 procent, meldt de universiteit.

Bestuursvoorzitter Robert-Jan Smits is blij, maar niet tevreden, zegt hij in een persbericht. ‘Hoewel deze cijfers bemoedigend zijn, zijn we er nog niet. We willen binnen vijf jaar een percentage van ongeveer 30 procent bereiken. Want bij dat percentage is een minderheid geen minderheid meer, maar heeft ze de positie en invloed die ze verdient.’

