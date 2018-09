TU/e noemt financieel voorstel VSNU 'druppel op gloeiende plaat'

Nederlandse Technische universiteiten, waaronder de TU/e, kampen met teveel studenten, te zwaar belast personeel en verouderde apparatuur en laboratoria. Omdat ze het geld niet hebben om die structurele problemen op te lossen, heeft koepelorganisatie VSNU (Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten) gisteren bij de overheid een voorstel ingediend om het geld dat vrijkomt door het afschaffen van de basisbeurs vervroegd uit te keren.

Basisbeurs

„De basisbeurs verdween in 2015. In plaats daarvan moesten studenten geld gaan lenen voor hun studie. Op die manier komt er ongeveer een miljard euro vrij tot 2024. Dat geld is door de overheid bestemd voor de verbetering van onderwijs en onderzoek", legt Jan Mengelers Bestuursvoorzitter van de TU/e uit. „De VSNU stelt voor om dat geld vanaf nu uit te gaan keren. Maar dat is slechts een druppel op een gloeiende plaat. Van de miljard euro die vrijkomt door het afschaffen van de basisbeurs, gaat slechts 250 miljoen naar de universiteiten. We hebben er veertien dus dan krijgt de TU/e misschien een paar miljoen euro extra per jaar, terwijl we er jaarlijks zeker vijftig miljoen extra nodig hebben."

Vijftig miljoen

Mengelers had maandag 3 september bij de opening van het Academisch Jaar een serieuze boodschap. Jaarlijks vijftig miljoen extra heeft de TU/e nodig om de studenten de juiste kwaliteit van onderwijs te bieden. Omdat die er niet zijn, neemt de universiteit drastische maatregelen. De universiteit gaat volgend collegejaar bij vier extra opleidingen een studentenstop invoeren. Dat betekent dat er straks bij acht van de vijftien TU/e-opleidingen selectie gaat plaatsvinden en jongeren niet meer vrij een studie kunnen kiezen. „We hebben geen keuze. We willen geen concessies doen aan de kwaliteit van ons onderwijs", zegt Mengelers. „Bedrijven in de regio schreeuwen om meer ingenieurs. 81 procent van de ingenieurs die werkzaam zijn, komen van onze universiteit. En de vraag is nog vele malen groter, maar we kunnen onze docenten niet meer verder belasten."

Invloed