TU/e onderzoek biedt sportscholen hoop: 'Apparaten verwijderen aerosolen uit lucht’

Het onderzoek van TU/e professor Bert Blocken en zijn team gaat over aerosolen, speekseldeeltjes in de lucht, die het coronavirus kunnen overbrengen. In welke mate, daarover zijn de meningen tussen wetenschappers verdeeld, maar duidelijk is dat juist in sportscholen waar mensen zweten en puffen schone lucht belangrijk is. Alleen ventileren helpt niet genoeg volgens Blocken, wel de inzet van innovatieve luchtreiniging. Blocken toonde het aan met experimenten op meerdere locaties waaronder het Studentensportcentrum Eindhoven waar studenten zich in het zweet werkten. Inzet van apparatuur met goede filters in combinatie met ventilatie haalden 80 tot 90 procent van de aerosolen uit de lucht. Blocken benadrukt dat de filters gewone ventilatie niet kunnen vervangen. ,,Deze apparaten verwijderen aerosolen uit de lucht, maar geen CO2. Dat doet ventilatie.”