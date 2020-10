TU/e onderzoekt veiligheid internet der dingen: ‘In de toekomst misschien miljoenen zombie-apparaten’

Hoe veilig zijn we in de zalen? ‘Met mondkapje op is het lastig snacken’

12 oktober EINDHOVEN/HELMOND/VELDHOVEN - Worden de coronamaatregelen nageleefd bij de culturele instellingen en zijn we dus veilig in bioscoop, museum, concertzaal en theater? We namen de proef op de som en hadden wisselende ervaringen.