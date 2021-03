Theo Maassen speelt jaar na sluiting theaters unieke toneelsolo in Eindhoven

10:28 EINDHOVEN - Op 13 maart vorig jaar moesten wereldwijd de meeste theaters hun deuren sluiten vanwege corona. Om dit te ‘herdenken’ speelt Theo Maassen een jaar later in Eindhoven de solo ‘Wit Konijn Rood Konijn’ via een live-stream.