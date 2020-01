TU/e-professor Ton Backx onderscheiden

Heezer kringloop­win­kel na de brand: Ik dacht, ‘Daar gaat onze toekomst’

23:37 ,,We gaan niet bij de pakken neerzitten, en willen zo snel mogelijk de draad weer oppakken.” Bij Jessica Verpaalen (23) en Jean-Paul Vos (26) van kringloopwinkel 2J aan de Emmerikstraat 3 in Heeze zit de schrik er nog goed in, nadat donderdagavond in hun zaak een flinke brand woedde.