TU/e spin off Vertoro produceert biologische olie met grote potentie

EINDHOVEN - Oprichters Panos Kouris, Michael Boot en Dannie van Osch van TU/e-spin off Vertoro kunnen zich na drie jaar ondernemen oliebaron noemen. In hun proeffabriek produceren ze duurzame olie.

Corona dwarsboomde eerder de officiële opening van de proeffabriek op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen, maar afgelopen week is de opstelling van Vertoro (Spaans voor 'groen 'goud') dan toch online gepresenteerd aan het bedrijfsleven. Dagelijks zal er volgens Dannie van Osch van Vertoro biologische olie worden geproduceerd. Daarvoor zijn geen grondboringen nodig, maar lignine, een stof die in alle planten en bomen voorkomt. Ligninepoeder blijft als afval over in papierfabrieken of bij de productie van bio-ethanol. Aan lignine is geen tekort, maar er olie van vervaardigen, dat lukte alleen Vertoro met een (gepatenteerd) proces.

,,Het is een vrij eenvoudig procedé. Vergelijk het met koffie zetten", legt Van Osch uit. ,,Je hebt houtafval waaruit bruin ligninepoeder overblijft. Dat meng je met een oplosmiddel, goed roeren, verhitten tot 200 graden en vervolgens af laten koelen. Als dat gebeurd is, filter je het en is de olie klaar.”

In 2017 lukte het Panos Kouris en Michael Boot om in een lab van de TU/e op die wijze 40 milliliter te produceren. Dat werd 4 liter en nu produceren de oliebaronnen een vat van 150 liter per dag in de minifabriek op de campus van Chemelot InSciTe. Dat kennisinstituut faciliteert onderzoek naar nieuwe chemische bouwstenen uit biomassa, als vervanger van fossiele olie. InSciTe bouwde met Brightlands Chemelot de constructie en houdt het draaiende, Vertoro doet het onderzoek en huurt de minifabriek. ,,Normaal ben je jaren bezig om financiers te vinden om zo'n proeffabriek te kunnen opzetten. Nu is het er al binnen drie jaar. Ongekend voor een start-up in de chemie", volgens Van Osch.

‘We gaan voor een groene revolutie zorgen’

De biologische olie heeft grote potentie. Het kan gebruikt worden bij de productie van nieuwe materialen, zoals duurzame kunststofkozijnen, als grondstof voor de chemische industrie of als brandstof in plaats van de milieuvervuilende scheepsolie. De ambities zijn groot. Van Osch: ,,We willen het grootste duurzame oliebedrijf ter wereld worden. In 2024 willen we een echte fabriek bouwen waar jaarlijkse 40 kiloton biomassa wordt verwerkt. We willen voor een groene revolutie zorgen."