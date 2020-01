TU/e-student Dirk van Meer heeft Asperger: Van angstig jongetje tot ceo

Serie In de Pioenroos­straat in Eindhoven: Straatnaam onmogelijk uit te spreken

10:45 EINDHOVEN - Och germ, denk ik wanneer de 19-jarige Son Le uit Vietnam me vertelt over zijn allereerste wandeling door Eindhoven, nu zo'n anderhalf jaar geleden. ,,Mijn telefoonaansluiting was nog niet geregeld, dus ik had nog geen internet. Ik ben een stukje gaan wandelen, maar raakte de weg kwijt. Het duurde meer dan vier uur voordat ik de straat weer had gevonden. Ik heb aan een paar mensen de weg proberen te vragen, maar niemand begreep me toen ik 'Pioenroosstraat' probeerde uit te spreken."