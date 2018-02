TU/e-student Rick Abelen wil Bedenkingscentrum maken van Muur van Mussert

Zo ben je een van de tienduizend TU/e-studenten, zo sta je in het middelpunt van de belangstelling en wordt in het Journaal jouw visie uiteengezet over de toekomst van de Muur van Mussert.

Lees ook Ondergronds 'bedenkcentrum' bij Muur van Mussert van Eindhovense student Lees meer

Enorme belangstelling

Het overkwam Rick Abelen. De 22-jarige bouwkunde-student won een prijsvraag met zijn toekomstplan voor de Muur van Mussert dat een museum, auditorium en een plek voor lezingen en debatten omvat. Hij is verrast door de enorme belangstelling voor zijn plan. ,,Dat had ik niet verwacht. Maar het is natuurlijk een beladen bouwwerk, tachtig jaar geleden gebouwd voor de Nationaal-Socialistische Beweging die er voor de Tweede Wereldoorlog partijbijeenkomsten hield", legt Abelen uit.

Hoewel er vroeger meer gebouwen stonden, is alleen de muur overgebleven waarop NSB-leider Anton Mussert toespraken hield. Al jaren is er discussie of die moet worden afgebroken of een monumentenstatus moet krijgen. De muur zou extreemrechtse partijen kunnen aantrekken, maar het is ook het enige overblijfsel van de NSB en kan het verhaal vertellen over de collaboratie. Extra complicerende factor: het gebouw staat op een camping en de eigenaar daarvan wil het slopen.

Om de impasse te doorbreken, organiseerde de wetenschapswinkel van de Universiteit Wageningen in opdracht van Stichting Erfgoed Ede een prijsvraag over wat er met de muur moet gebeuren. Daarbij kwam Abelen als winnaar uit de bus.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm © FotoMeulenhof

Verraad

"De muur, die trouwens meer een gebouw is van een paar meter diep en honderd meter lang, herinnert aan een zwarte bladzijde", stelt Abelen. "Om te laten zien wat er in het verleden is gebeurd en wat opnieuw kan gebeuren als we er ons niet van bewust zijn, wil ik er een Bedenkingscentrum van maken. In de gebouwen die ik toevoeg, zoals het deels ondergrondse auditorium, kunnen exposities worden gehouden, gerelateerd aan samenlevingsvraagstukken zoals de omgang met diversiteit of eigentijdse vormen van verraad. Het museum moet de foute symboliek van de plek laten zien. Zo kan een educatiecentrum ontstaan dat inspeelt op verleden, heden en toekomst."