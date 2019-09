TU/e vreest dat zonder extra geld Nederland als kennisland wegzakt

Van Bommel looft Ihattaren: ‘Doe het maar eens, op die leeftijd’

0:09 Wat was tijdens het gewonnen duel met Sporting Portugal (3-2) het mooiste moment, donderdagavond voor PSV-trainer Mark van Bommel? ,,De drie punten en wat er in de 43ste minuut gebeurde”, gaf hij aan tijdens zijn persconferentie na afloop. De supporters van PSV klapten uit respect voor de deze week overleden Fernando Ricksen. Van Bommel was daardoor geraakt. ,,Het publiek is trouw en ziet zulke momenten ook gebeuren in het voetbal. Ze tonen hun medeleven.”