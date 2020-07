TU/e vreest ruimtegebrek door forse aanwas studenten

Waar de plotselinge toename van het aantal aanmeldingen Werktuigbouwkunde door buitenlandse studenten aan ligt weet TU/e-hoogleraar Ines Lopez Arteaga en tevens dean van het Bachelor College niet precies. ,,Wellicht is dat een Brexit-effect. Studenten die voorheen voor het Verenigd Koninkrijk zouden kiezen, komen nu hier. In Duitsland en Denemarken is hetzelfde beeld te zien.” Vorig studiejaar waren er zo’n 320 buitenlandse studenten Werktuigbouwkunde, in september verwacht de TU/e er zo’n 430.

Voor komend studiejaar is de ‘roosterpuzzel’ volbracht volgens Lopez Arteaga. De gebouwen zijn uitgerust en ingedeeld conform de 1,5 meter maatregel rondom corona. ,,Komend onderwijsseizoen gaan we ‘blended learnen’. Studenten volgen hun hoorcolleges online en voor kleinschaliger onderwijs, waarin interactie en samenwerking nodig is, zijn studenten op de campus in kleine teams. Daarvoor kunnen ze zich inschrijven op een bepaalde dag.” Dat betekent dat sommige onderwijsruimten anders ingezet zullen worden als voorheen, duidt Lopez Arteaga. ,,Gebouw Atlas bijvoorbeeld heeft de grote zalen bovenin. Dat is niet nu niet handig, die gaan we anders inzetten. We hebben naar alle gebouwen gekeken, capaciteit en looprichting bepaald en centraal de roostering gemaakt. Het is een leerproces maar we denken dat we het ermee gaan redden.”