TU/e weer onderuit met ontslag conciërge die flessen wijn mee naar huis nam

Klanten ontkennen seks met tiener (16) bij hoog en laag: ‘Had alleen rondlei­ding in Love Hotel’

DEN BOSCH - De een had alleen een rondleiding in het Love Hotel gehad, een ander had de sekswerker weggestuurd omdat hij zijn laatste geld net aan zijn ouders had overgemaakt. Op de slotdag van de omvangrijke Eindhovense prostitutiezaak rond een 16-jarig meisje regende het opmerkelijke ontkenningen.

22 november