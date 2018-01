TU/e werkt aan flexibele robot

Voor de voetbal- en zorgrobots van de TU/e is het vanzelfsprekend, want je weet nooit wat je tegenstander of je cliënt gaat doen: omgaan met onverwachte gebeurtenissen. Maar voor industrierobots is het nog een onontgonnen gebied. Terwijl de industrie gebaat is bij robots die zelf kunnen beslissen, bijvoorbeeld over de route die ze in een magazijn nemen. Om zo'n beslissing te nemen, moeten ze hun omgeving begrijpen en situaties interpreteren.

Project FAST (new Frontiers in Autonomous Systems Technology) gaat hier aan werken. ,,FAST moet rijdende robots opleveren die flexibeler om kunnen gaan met een omgeving waarin situaties veranderen. Als dat lukt hoeft de omgeving niet afgebakend te zijn."

Werktuigbouwkundige Jesse Scholtes geeft vanuit de Eindhovense universiteit leiding aan FAST. "Vorig jaar hebben we vanuit het TU/e High Tech Systems Center aan Nederlandse bedrijven gevraagd welke problemen ze ervaren met robots. En hoe wij ze daarbij kunnen helpen. Daaruit bleek er vooral behoefte te zijn aan mobiele robots die op hun omgeving kunnen anticiperen en autonoom beslissingen kunnen nemen. Dat is precies wat we aan de TU/e doen met de ontwikkeling van voetbal- en zorgrobots. Dus hebben we gezegd: Laten we onze krachten bundelen, dan hoeft niet iedereen het wiel uit te vinden en gaat de ontwikkeling veel sneller."

Wereldmodel

De bedrijven die deelnemen aan FAST komen uit allerlei disciplines, van landbouw tot chemische industrie, logistiek en schoonmaak. Er wordt nog gezocht naar automotive bedrijven en bedrijven in de gezondheidszorg. "Samen maken we een nieuw wereldmodel voor robots, waarmee ze informatie kunnen koppelen aan verschillende waarnemingen en situaties", legt Scholtes uit. "Dat doen we bijvoorbeeld door met meerdere sensoren de situatie actief in beeld te brengen, informatie te halen van het Internet of Things, of door bij een mens te rade te gaan. Met deze nieuwe informatie vult de robot zijn wereldbeeld aan. De robots worden dus lerend, zodat ze de volgende keer makkelijker met een situatie kunnen omgaan of juist vermijden. Ook gaan ze steeds meer tussen mensen opereren. Voor robots is interactie met mensen een belangrijk onderdeel."

Zo snel mogelijk

De bedrijven die aan het project meedoen zijn gebaat om de kennis zo snel mogelijk om te zetten naar de praktijk. "Daarom gaan we ieder jaar de technologie testen bij de bedrijven. Zo zien we exact hoe we vooruitgaan en waar we verder op moeten inzetten."