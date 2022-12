TU Eindhoven belooft meer transparantie over inkomsten uit fossiele industrie, studenten overleggen nog over bezetting

Criminelen lozen chemica­liën veel vaker ongezien: ‘Wat gebeurt er dan met dat drugsafval?’

EINDHOVEN - Criminelen weten het afval uit hun drugslabs steeds vaker ongezien te lozen. Het aantal keren dat blauwe vaten, jerrycans of bestelbusjes met drugsafval worden gevonden, nam dit jaar in Brabant sterk af. In 2021 ging het nog om 45 dumpingen, dit jaar tot nu toe om 25. Dat blijkt uit cijfers van de politie.

