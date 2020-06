TU Eindhoven daalt op internationale ranglijst

Vijftal uit Eindhoven, Vught en Best aangehou­den voor wapen- en drugsbezit: twee kwekerijen opgerold

15:22 BEST - In een langer lopend onderzoek van de politie zijn maandag drie mannen uit Best (55, 33 en 32), een vrouw uit Eindhoven (44) en een vrouw uit Vught (36) aangehouden. Zij worden verdacht van drugs- en wapenbezit.