TU Eindhoven houdt wereldrecord bierkrattenbrug: ‘Natuurlijk zijn we blij dat we nog steeds de beste zijn’

Gerben Bouthoorn (30) was als bouwkunde-student een van de makers van de Eindhovense brug. ,,Natuurlijk zijn we blij dat we het record nog hebben, maar aan de andere kant hoopten we stiekem dat Delft het dit keer zou halen. De Eindhovense studenten staan namelijk te trappelen om weer te bouwen, maar het is leuker om een nieuw record te halen. Het is al een jarenlange traditie en als niemand ons record verbeterd dan zijn we bang dat het doodbloedt. Dat zou heel jammer zijn.”