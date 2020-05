TU Eindhoven Paviljoen maakt plaats voor 2 woontorens met 700 studentenflats

De TU/e verdubbelt daarmee het aantal studenteneenheden op de campus waar nu de woontorens Luna (van Camelot) en Aurora (Woonbedrijf/Vestide) samen goed zijn voor zo'n 750 woningen. De universiteit zegt in een persbericht dat ze daarmee een ‘flinke bijdrage’ levert aan het oplossen van het het tekort aan studentenhuisvesting in Eindhoven. Onder meer de gemeenteraad van de stad had daar eerder ook op aangedrongen. Juist omdat de TU/e hard groeit zou de instelling ook een deel van de oplossing aan moeten dragen. De komende jaren zou Eindhoven anders een tekort van een kleine 4000 studentenwoningen hebben.

Volledig scherm Studentenflat Luna op terrein van de TU Eindhoven. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

De twee torens met ieder 300 woningen worden verbonden met een laagbouw met 100 eenheden. Voor de bouw vraagt de TU/e aan ontwikkelaars om een bod te doen. De aanbesteding vindt deze zomer plaats. De oplevering moet in 2023 plaatsvinden.

De bouw kan op het terrein aan De Lismortel waar nu nog het Paviljoen staat. Eerder is al bekend geworden dat dat eindelijk gesloopt zou gaan worden. Het gebouw is in 1957 als noodgebouw neergezet en voldoet absoluut niet meer aan de eisen. Wel wil de TU/e één of twee units laten staan, als aandenken aan deze ‘kraamkamer’ van de technische universiteit.

De sloop kan waarschijnlijk maandag al beginnen. Van Liempd Sloopbedrijven uit Sint-Oedenrode heeft de opdracht binnengehaald om het oudste gebouw van TU/e af te breken. De bedoeling is dat veel materiaal elders een nieuw leven krijgt.

Volledig scherm Het Paviljoen van de TU Eindhoven aan De Lismortel (onder). Rechtsboven is nog net de Ring te zien (Insulindelaan). © Google Maps

En daar is directeur Arie van Liempd heel blij mee. ,,Want we kunnen de materialen goed gebruiken. Er is veel vraag van klanten naar allerlei soorten hout voor de circulaire bouw. Maar wij zijn afhankelijk van gebouwen die we kunnen slopen, want die kunnen onze winkel vullen", aldus de Rooise ondernemer die niet van slopen maar van het ‘winnen van grondstoffen’ spreekt.

Quote Het Paviljoen is toen zo gebouwd dat we het allemaal kunnen demonteren en hergebrui­ken. Arie van Liempd, Van Liempd Sloopbedrijven Sint-Oedenrode

De gebouwen, die dertig jaar geleden al op de nominatie stonden om gesloopt te worden leveren ongeveer 58 kilometer aan balken, 17.500 vierkante meter grenen en hardhouten planken, duizenden vierkante meters hardboard en honderden kuub ander hout op. ,,Het Paviljoen is toen zo gebouwd dat we het allemaal kunnen demonteren en hergebruiken.” Van Liempd heeft daarvoor afnemers in binnen en buitenland én kan nog partijen verkopen via Gebruiktebouwmaterialen.com.

Van Liempd schat er zeker tweeënhalve maand mee bezig te zijn. Ook wordt er asbest verwijderd.