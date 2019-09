TU Eindhoven schaft begrenzing op instroom drie studies af

De verhoging van het aantal toe te laten studenten is mogelijk omdat de TU/e van het Rijk meer geld krijgt. Dat staat in de rijksbegroting, die op Prinsjesdag is gepresenteerd. Het college van bestuur van de TU/e zegt in een persbericht blij te zijn dat dit besluit genomen kan worden. De vraag naar ingenieurs, vooral in de regio Brainport, is erg hoog. Het gat tussen de opleidingscapaciteit en arbeidsmarktvraag naar ingenieurs is groot, wat negatieve gevolgen heeft voor de Nederlandse kenniseconomie.

Hogere instroomcapaciteit

De instroombegrenzing wordt afgeschaft voor de opleidingen Biomedische Technologie/Medische Wetenschappen en Technologie, Technische Bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde. Voor de opleidingen Bouwkunde, Technische Informatica en Industrial Design gaat de universiteit het aantal toe te laten studenten verhogen. Het universiteitsbestuur neemt het besluit hierover in december. Dan wordt ook besloten wat de instroomcapaciteit wordt voor deze opleidingen.

Behoud van kwaliteit

Volgens de rijksbegroting neemt de bijdrage voor de TU/e toe tot circa zestien miljoen euro extra in 2022. De studenteninstroom aan de TU/e is over de afgelopen zeven jaar meer dan verdubbeld, maar de financiering vanuit de overheid bleef daar bij achter. Daardoor kon de universiteit niet voldoende investeren in extra personeel en faciliteiten.