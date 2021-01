TU Eindhoven stelt tentamens uit vanwege onrust in de stad

Als het onderwijs je laat vallen en je komt als scholier thuis te zitten, dan ‘ben je niet goed genoeg om naar school te mogen’

26 januari EINDHOVEN - Het onderwijs biedt niet voor iedereen een vangnet. Scholieren die maanden of zelfs jaren thuiszaten, vertellen hun verhaal in het boek ‘De achterkant van het onderwijs’, geschreven door twee docenten. Eindhovenaar Marijn Kortstra is zo'n leerling die buitenspel kwam te staan.