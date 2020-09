Tuin voor bezinning en verbinding in Eindhoven

EINDHOVEN - Deze week werd de nieuwe buurtmoestuin bij de Pastoor op de Pastoriestraat geopend. Bijzonder is de herdenkingsplek met lichtornament, ingericht op de plek waar de in WO2 omgekomen Joodse familie Khan woonde.

Al een kwartier is initiatiefneemster Maria Moanders bezig met haar bedankwoordje, maar het einde van de lange lijst is nog niet in zicht. Het bewijst hoeveel hulp ze kreeg vanuit verschillende hoeken maar ook hoeveel kruim het kostte voor de tuin er zo uitzag als nu. Dus bedankt ze alle buurtbewoners die meehielpen, het bedrijf dat kosteloos 35 meter riolering aanlegde, de Lichtjesroute voor twee ornamenten en zelfs het ambtelijk apparaat.

Bij de Pastoor begon in 2014 met de sloop van een huizenblok aan de rondweg om ruimte te maken voor aanleg van de HOV-laan. Nadat bewonersinitiatief Gildebuurt een plan had ingediend voor een moestuin waar bewoners groenten konden verbouwen, kregen ze een stukje braakliggend terrein in bruikleen van de gemeente. De aarde bleek vol puin en onwerkbaar.

Nadat het terrein omgewerkt en bemest was, begon de buurttuin te bloeien. Al snel schoten de courgettes en tomaten omhoog uit de grond en mengden alle culturen zich in de moestuin. Volgens wethouder Yasin Torunoglu, die de officiële opening verricht, maakt dat dit initiatief zo bijzonder. ,,Maar naast een plek van verbinding is het nu ook een plek voor bezinning.”

Daarmee doelt de hij op de herdenkingsplek met lichtornament midden tussen de gewassen. Precies op deze plaats stond ooit het huis van de Joodse familie Khan. Het hele gezin kwam om in de oorlog, alleen dochter Sonja overleefde. Haar vriendinnetje Annette Bruining, die in de Frankrijkstraat woonde, vertelt vandaag het verhaal hoe zij ontkwam. De peuter werd over de schutting in een bijenkorf geworpen en achterop de fiets naar een onderduikadres gebracht. Dus hangt naast een bloem met een Davidster een lichtornament van een bijenkorf.

Daarbij is een appelboom geplant, een wens van Khan. Vorig jaar was zij vanuit haar woonplaats in Israël naar Eindhoven gekomen voor de onthulling van de struikelsteen, een herdenkingstegel met daarop de namen van haar omgekomen familieleden. Omdat de grens dicht is, kijkt ze mee via een liveverbinding.

Dankzij een bevriende imker zoemen er sinds kort ook weer bijen door de tuin. In het midden staat de nieuwe tuinkamer, compleet met keukentje en zithoek. Ook hebben ze hun eigen voorzieningen voor water, elektra en riolering. Dus bedankt Manders nog maar eens wat mensen die hielpen met (bekostiging van) alle aansluitingen. Het laatste dankwoord is voor haarzelf. Toronoglu noemt Manders een doorzetter, verbinder en wijkmoeder. ,,Iedere wijk verdient een Maria.”