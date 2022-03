Tunnelbak voor Fellenoord in Eindhoven kost vele tientallen miljoenen, en door alle risico's misschien nog wel meer

Dode wolf op A67 bij Eindhoven kwam uit België

EINDHOVEN - De wolf die op 17 januari werd doodgereden op de A67 was een welp uit een roedel in België. Het was een ongeveer negen maanden oud mannetje, dat op zoek was gegaan naar een eigen territorium, zegt BIJ12, het bureau dat voor de provincies de wolvenzaken regelt.

28 februari