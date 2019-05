'Tunnelmepper' overladen met doodsbedreigingen na 'blunder' in Bureau Brabant: 'Ik ben onschuldig en wilde helpen’

EINDHOVEN - Politie en justitie hebben eind vorig jaar fouten gemaakt door in opsporingsprogramma Bureau Brabant een ‘onschuldige burger’ af te schilderen als dader van een mishandeling in Eindhoven. Dat zegt Jules van Wijk, de advocaat van de man in kwestie, tegen deze krant. Van Wijk spreekt van een blunder. ,,Dat iedereen hem als crimineel zag, heeft hem ontzettend geraakt.”

De beschuldiging in Bureau Brabant loog er niet om. De man zou een 57-jarige vader in het bijzijn van zijn dochter knock-out hebben geslagen in het Dommeltunneltje, vlakbij het centraal station in Eindhoven.

Een haarscherpe foto kwam in het item voorbij en ging al snel het internet over. De voice-over schilderde de man af als ‘dader’ en riep kijkers op om zijn naam zo snel mogelijk door te geven aan de politie.

Gebrek aan bewijs

Deze week kreeg de Eindhovenaar te horen dat zijn zaak is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Geen verrassing, zegt advocaat Van Wijk. ,,Ja, hij was aanwezig in het tunneltje en werd op een gegeven moment gefotografeerd. Maar hij was daar niet om te vechten, maar om de man te helpen die daar op de grond lag. Hij heeft zelf helemaal niets van de mishandeling meegekregen.”

Uit onderzoek is niet met zekerheid vast komen te staan wat zich in de tunnel nu precies heeft afgespeeld en wie er iets strafbaars zou hebben gedaan. Een bittere pil voor politie, die in de eerste maanden na het incident al veel moeite had om de dader(s) van de matpartij te traceren.

‘Hij was woest’

Vanwege het uitblijven van een doorbraak, werd in oktober de hulp van het publiek ingeroepen. De zaak kwam in twee afleveringen van Bureau Brabant aan bod. Eerst werd de verdachte onherkenbaar in beeld gebracht en kreeg hij de kans zich te melden. Dat deed hij niet, waarop politie een week later hem alsnog herkenbaar in beeld bracht met een zeer scherpe foto.

Volgens Van Wijk heeft zijn cliënt ‘helemaal niets meegekregen’ van die eerste waarschuwing in Bureau Brabant. ,,Pas toen hij pontificaal en herkenbaar op alle nieuwssites voorbijkwam, is hij meteen naar de politie gegaan. Totaal verbijsterd, zoals je je kunt voorstellen.”

Doodsverwensingen

De Eindhovenaar werd uitgebreid verhoord en hield vol onschuldig te zijn. Diezelfde dag mocht hij alweer naar huis. Sindsdien wachtte hij het onderzoek van justitie af, dat nu dus is stopgezet. ,,Hij is opgelucht dat nu voor iedereen duidelijk is dat hij er niets mee te maken had. Voor hem was het kwaad echter al geschied”, zegt Van Wijk.

Na de uitzending in Bureau Brabant werd de man overladen met doodsverwensingen en ernstige bedreigingen van tientallen kijkers. Hier heeft hij melding van gedaan bij de politie, zegt Van Wijk. Justitie gaat niet in op de vraag of er excuses gaan komen.

,,Onderzoek naar wat er precies is gebeurd leidt, ook na het tonen van beelden, niet altijd tot vervolging van iemand. Dat maakt nog niet dat het tonen van de beelden ten onrechte was”, legt een woordvoerder uit.

Begrip?

De Eindhovenaar houdt stug vol onschuldig te zijn, maar volgens justitie is er een verklaring van een derde partij waaruit het tegenovergestelde zou blijken. Toch blijkt die verklaring niet voldoende om de man strafrechtelijk te vervolgen. ,,Zoals gezegd is niet duidelijk geworden wat zich precies heeft afgespeeld.” Het slachtoffer kan zich weinig herinneren van wat er is gebeurd.

De persofficier van justitie heeft binnenkort een gesprek met de 40-jarige Eindhovenaar om een en ander toe te lichten. ,,Hier heeft hij erg behoefte aan”, zegt Van Wijk. ,,Hij zal waarschijnlijk nooit begrijpen dat hij als vechtersbaas is afgeschilderd, maar misschien kan hij er wel begrip voor krijgen als de officier hem uitlegt hoe het hele proces is verlopen. We gaan het zien.”