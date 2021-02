Tunnels kwekerij bezwijken onder vracht sneeuw: tonnen schade

Klaar voor Den Haag? ‘Het is nu of over vier jaar’ voor Eindhoven­se CDA-politicus Stijn Steenbak­kers

7 februari EINDHOVEN - De kans om nog een paar maanden aan het grote werk te ruiken in de Tweede Kamer liet hij eind vorig jaar aan zich voorbij gaan. Maar dat de Eindhovense CDA-wethouder Stijn Steenbakkers (net 34 jaar oud) capaciteiten heeft die in Den Haag van pas komen, daar twijfelt niemand aan. Zelfs een rol in het volgende kabinet is voor hem weggelegd, denken bekenden en vertrouwelingen.