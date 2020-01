Turks eethuis Firin op Grote Berg Eindhoven open na gedoe over vergunning

Het pand dat ooit als Borgerhout in 1738 voor het eerst werd genoemd, is het oudste gebouw dat nog overeind staat in De Bergen. In de negentiende eeuw zat er een brouwer in die ook een café en beugelbaan had. Van 1875 tot 1922 is het een bakkerij en daarna decennialang een dameshoedenzaak. In 1971 wordt het verbouwd tot bar. Akkus had er begin deze eeuw met zijn broer een café. Met architectenbureau Ruimte ‘68 is het pand gerestaureerd. Zo is aan de buitenkant onder meer het stucwerk eraf gehaald, waardoor de oude stenen weer te zien zijn.