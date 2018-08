Turkse broodjeszaak Hizmet uit Eindhoven breidt uit: ook vestiging in Tilburg

,,We hadden al open kunnen zijn, maar hebben even de Ramadan en de vakantie afgewacht", vertelt de eigenaar. ,,En voor die tijd waren we bezig met de vergunning én werden de twee zaken in Eindhoven, aan de Kruisstraat en de Bennekelstraat, nog verbouwd. Het is dus druk geweest."



Hizmet heeft twee vestigingen in Eindhoven, daar staat de rij regelmatig tot op de stoep. Nu is Tilburg aan de beurt. ,,Nog een maandje, maximaal anderhalf en dan zijn we open in Tilburg. De keuken is er al."



Ach ja, Hizmet is nog niet eens recordhouder 'binnenkort gaat het gebeuren, echt waar'. De titelhouder is nog altijd de kappersboot in de Piushaven. Daar wordt al zo'n vijf jaar geroepen dat de boot bijna open kan. Maar dat moment is nog altijd niet aangebroken...