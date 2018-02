Turkse piraat in Eindhoven tussen Nederlandse zeehelden

"Toen een bewoner de naam Barbaros indiende, werden onze bezwaren opzij geschoven. Er moest en zou een 'buitenlandse' zeeheld benoemd moeten worden, gezien de nieuwe samenstelling van de wijk", zegt Louis den Brok, gepensioneerd ambtenaar en voormalig lid van de straatnamencommissie. Het duurt nog drie jaar voordat de straat Barbaros is gebouwd. Het college voelt er niks voor om de naam alsnog in te trekken, zo laat het nu weten in reactie op raadsvragen van LPF-raadslid Rudy Reker. Die is boos dat de straatnaam Witte de With verdwijnt, terwijl ergens anders in Hemelrijken de naam Barbaros opduikt. Reker legt een link met de discussie die in andere steden woedt over vernoeming naar oude en mogelijk 'foute' machthebbers.

Lees ook LPF pleit na drie jaar voor zeeheld in Eindhoven Lees meer

Zijn vermoeden dat ook in Eindhoven sprake was van politieke bemoeienis, blijkt terecht. Den Brok: ,,Fiers wilde burgerparticipatie, en daar begon de ellende. Toen er in 2008 straatnamen moesten komen voor Strijp-S mocht iedereen meedenken. De gekste ideeën kregen we binnen: bijvoorbeeld 'hondenhok', omdat de eerste radio daar op leek. Door goed te selecteren hebben we dat uiteindelijk weten te redden.'' Toen kwam Hemelrijken, dat na sloop en nieuwbouw een ander stratenpatroon krijgt. ,,De directeur van woningcorporatie Domein wilde net als Fiers 'iets met bewoners' doen. Kennelijk kwam een van de bewoners met het idee voor Barbaros." Niet logisch in een buurt met verder Nederlandse helden. ,,En in onze verordening staat dat iemand van 'onbesproken gedrag' moet zijn. Nou kun je daar bij Nederlandse zeehelden ook vraagtekens bij zetten. Maar Barbarossa, ofwel Roodbaard, dat was gewoon een bandiet. We vroegen onze voorzitter om tegen Fiers te zeggen dat dit echt niet kon. Maar het ging gewoon door. Het zou een multiculturele wijk worden, en daar hoorde ook een buitenlandse zeeheld bij. Wij konden er nog wel voor zorgen dat het kleinste straatje naar hem is vernoemd."