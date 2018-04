Turkse ziekenhuisketen naar Eindhoven

EINDHOVEN - De van oorsprong Turkse ziekenhuisketen Acibadem is sinds kort actief in Eindhoven.

Orthopedisch chirurg dr. Nanne Kort houdt elke donderdag spreekuur in Gezondheidscentrum Zuiderpark aan het Gagelboschplein. Acibadem opende in april vorig jaar een medisch centrum in Amsterdam.

De keten wil in meer Nederlandse steden actief worden. Naast Eindhoven houden enkele medisch specialisten spreekuur in Utrecht, onder wie orthopeed Kort. Er is 'nog geen zicht' op uitbreiding van het aantal specialismen in Eindhoven, zegt een woordvoerster van Acibadem.

Consulten en onderzoek

Orthopeed Kort is gespecialiseerd in knie- en heupslijtage. Hij doet in Eindhoven alleen consulten en onderzoek. Mocht een ingreep nodig zijn, dan worden patiënten verwezen naar de vestiging van Acibadem in Amsterdam.

Dr. Nanne Kort is geboren op Curaçao. Hij deed zijn medische opleiding in Nederland en promoveerde in 2007. Kort was van 2004 tot 2017 als orthopeed verbonden aan het Zuyderland Medisch Centrum in Sittard-Geleen. Van 2000 tot 2002 was hij baanarts op het motorcircuit van Assen.