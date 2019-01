Twee aanwijzing in zaak brute beroving van 85-jarige vrouw in Eindhoven na Opsporing Verzocht

85-jarige slachtof­fer uit Eindhoven dacht tijdens brute beroving aan moeder en net overleden man: ‘Ik was zó bang!’

9:37 EINDHOVEN - Het 85-jarige slachtoffer van de brute beroving in Eindhoven vertelt voor het eerst in het openbaar wat zij meemaakte op 17 november vorig jaar. ,,Ik was zó bang en kon alleen maar om mijn moeder roepen toen ik op de grond werd gegooid”, zegt ze dinsdagavond in Opsporing Verzocht. Ze werd zo erg toegetakeld, dat ze zelfs de dagen erna niet in de spiegel kon kijken door haar opgezwollen ogen.