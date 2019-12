Twee auto's op elkaar gebotst op A2 bij Eindhoven

Parking Eindhoven Airport: Geen enorme parkeer­flat, maar meerdere gebouwen

11:41 EINDHOVEN - De toekomstige extra parkeergarage bij Eindhoven Airport, op het huidige P5-terrein, gaat bestaan uit twee of drie gebouwen. Een enorme parkeerflat van tien etages hoog, waarvan eerder sprake was, komt er in elk geval niet.