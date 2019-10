Twee auto's zwaar beschadigd door brand in Eindhoven

Atlas wint Dirk Roosenburg­prijs 2019 van gemeente Eindhoven

17:26 EINDHOVEN - De Dirk Roosenburgprijs 2019 is voor het iconische hoofdgebouw Atlas van de TU/e. De tweejaarlijkse architectuurprijs van de gemeente Eindhoven is vrijdagmiddag uitgereikt door wethouder Yasin Torunoglu in het NatLab aan de Kastanjelaan. De juryprijs wordt daar ook nog bekendgemaakt.