Twee automobilisten racen door Eindhoven met 140 kilometer per uur

Ibrahim Sangaré leidt in PS­V-klassement van het ED, voor Gakpo

Ibrahim Sangaré kreeg dit seizoen in het Eindhovens Dagblad tot nu toe de hoogste gemiddelde waardering na de wedstrijden van PSV in de eredivisie. De Ivoriaan scoort gemiddeld een 6,7. Hij blijft daarmee Cody Gakpo voor, die een 6,5 als gemiddelde haalt. André Ramalho is na speelronde twaalf nummer drie, met een 6,2 als gemiddelde.

15 november