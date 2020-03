Twee doden (24 en 25) bij ernstig ongeluk in Eindhoven, lachgas gevonden in busje

Fotoreportage In beeld: parken in Eindhoven en Helmond goed bezocht tijdens eerste zonnige zaterdag in ‘intelli­gen­te lockdown’

28 maart HELMOND/EINDHOVEN - De zon scheen zaterdag en wie naar buiten keek, zag geen wolkje aan de lucht. Het was wederom een prachtige lentedag, die we het liefst buiten doorbrengen. Ware het niet dat we zo veel mogelijk binnen moeten blijven, om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan. Toch was het redelijk druk in de parken in Helmond en Eindhoven. Een fotoreportage: