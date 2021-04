Twee Eindhovense moordzaken voor de rechter: was het zelfverdediging of ging het eigenlijk per ongeluk?

Meningen over 160 meter hoge torens Stadhuis­plein Eindhoven verdeeld: jongeren en toekomsti­ge bewoners voor, ouderen tegen

1 april EINDHOVEN - De meningen over hoogbouw van 160 meter aan het Stadhuisplein lijken in Eindhoven fifty-fifty verdeeld: 48 procent is voor, 43 procent is tegen, zo blijkt uit een enquête van de gemeente. Maar eigenlijk is de verdeeldheid groot: toekomstige binnenstadbewoners en jongeren zijn in meerderheid vóór de torens van 160 meter. 55-plussers en deelnemers van buiten juist tegen.