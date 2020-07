Twee Eindhovense moskeeën vieren offerfeest op sportvelden

De twee moskeeën wijken uit naar de sportvelden aan de Oude Bosschebaan om te kunnen garanderen dat de anderhalve meter afstand in acht genomen wordt. In de twee moskeeën is daarvoor te weinig ruimte.

Vol is vol

,,Ook menen we dat we in de buitenlucht het risico op verspreiding van het coronavirus maximaal kunnen terugbrengen", schrijven de moskeeën in een brief aan omwonenden. Er is een maximaal aantal gelovigen vastgesteld. ,,Vol is vol", vermeldt de flyer van de bijeenkomst.

De dienst begint om zeven uur en duurt tot uiterlijk tien uur. Ook de Eindhovense islamitische studentenvereniging Salaam, verbonden aan de TU/e, doet mee aan de viering op de velden, net als de islamitische jongerenbeweging El Himmah en onderwijsstichting Tawaassol.

Handhaving aanwezig

De viering op de sportvelden is tot stand gekomen na overleg met de gemeente Eindhoven. ,,De gemeentelijke afdeling toezicht & handhaving is aanwezig om mede met onze vrijwilligers erop toe te zien dat alles ordelijk en verantwoord verloopt. Hierbij zijn we alert op eventuele overlast en zijn we er maximaal op gericht om dit tot het minimum te beperken”, schrijven de moskeeën.

Vanaf acht uur leidt de voorganger het gebed. De oproep tot het gebed wordt niet luid uitgesproken. De Turkse Fatih-moskee aan de Willemstraat viert volgens voorzitter Ali Aslan het Offerfeest in de moskee, met in achtneming van de coronaregels. Het offerfeest wordt gevierd ter ere van Abraham, die bereid was zijn zoon te offeren voor God. Een belangrijk onderdeel van het feest is samen bidden.