Twee festivals in één op Landgoed De Grote Beek

EINDHOVEN - Het is niet alleen een ‘beestenbende’ bij het VanStreek-festival op Landgoed De Grote Beek zondag. Naast het knuffelen van de dieren is er van alles te beleven: van klimtoren, knutselen, eten en drinken tot muziekoptredens.

,,We gaan nog een rondje maken. Er hangt een enorm gezellige sfeer en er is veel te doen voor de kinderen”, zegt moeder Dekkers. Het is de eerste keer dat pa en ma met Tigo (2) en Fenne (4) uit Veldhoven het VanStreek-festival op Landgoed De Grote Beek in Eindhoven bezoeken. De kinderen hebben al paardgereden en gedanst tijdens het optreden van een vriend van de familie op het Grote Beek Pop-podium. Dit is een van de twee podia, waar diverse artiesten optreden.

Op de foto in imkerpak

Voor 11.00 uur zondagochtend staan de eerste mensen al klaar bij Boerderij de Haen, de Paardenhoeve en koffiegelegenheid Caffeine Dealers. Overal op het terrein staan kraampjes met producten, gemaakt door cliënten en medewerkers van GGzE: kaarsen, bijenhotels, jam, honing, schrijfboekjes en nog veel meer. Bij de imkers van Place to Bee kunnen kinderen op de foto in een imkerpak. En wie van de basisschoolleerlingen nog op zoek is naar een mooie spreekbeurt, kan uit de voeten met het spreekbeurtpakket over de bijen van de imkervereniging.

Er staan lange rijen met kinderen bij de schminkwagen, klimtoren en het springkussen. Fedde (9) staat al een half uur te wachten. Als hij dan eindelijk aan de beurt is, duurt het maar 1 minuut 19 voordat hij de top bovenaan de acht meter hoge klimwand bereikt. Hira (11): ,,Ik heb net niet helemaal gehaald, want het was toch hoger dan gedacht.”

Quote De gedachte achter het festival is dat we willen laten zien wat we in huis hebben op het Landgoed. Het is hier niet ‘eng’ Woordvoerder GGzE

Het muziekfestival Grote Beek Pop kon dit jaar nog niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Dat festival en het VanStreek-festival worden min of meer gecombineerd op deze stralende herfstdag op het GGzE-terrein. Voor het VanStreek-festival is dit jaar de locatie rondom het ‘beestenspul’ gekozen, want het thema is ‘Wat een beestenbende’. ,,De gedachte achter het festival is dat we vandaag willen laten zien wat we in huis hebben op het Landgoed. Het is hier niet ‘eng’. Het terrein is voor iedereen toegankelijk. Je kunt hier wandelen en koffiedrinken”, aldus een woordvoerder van GGzE.

En wie zondag geen zin heeft om een wandeling te maken, kan instappen bij de Toet-toet-tractor buiten het festivalterrein. Zo kan een stuk van de wandelroute Breinpad rijdend afleggen en een indruk krijgen van wat het Landgoed nog meer te bieden heeft.