Twee festivals in één weekend op De Grote Beek in Eindhoven

Zaterdagavond voor het eerst GGzE Live met zes bands. De opbrengst zou ten goede komen aan Zorgdier Nederland, dat zorgt voor ontmoetingen van dieren met mensen met een psychiatrische aandoening of met dementie. Maar het aantal bezoekers viel tegen, erkende Hans Maréchal van GGzE De Boei, dat het festival op poten zette. ,,We hebben veel concurrentie van andere festivals en toen we een jaar geleden deze datum prikten, wisten we ook niet dat PSV zou voetballen. Onze cliënten kunnen een kaartje van 30 euro niet betalen. Maar die kunnen zondag aan hun trekken komen."

Zondagmiddag was de achtste editie van Grote Beek Pop, bedoeld om stigma's en vooroordelen over de cliënten van GGzE (deelnemers zoals de organisatie ze noemt) weg te nemen. Maar liefst tien optredens tussen half twaalf en zeven uur op twee verschillende podia. Cliënten genieten net zoveel van de muziek als de andere bezoekers. Velen hebben een plaatsje gevonden onder de immense parasol, anderen trotseren de ongenadige zon om dichter bij het podium een goed zicht te hebben op de muzikanten.

Volledig scherm Brian Leunissen (27). © Jean Pierre Reijnen

Brian Leunissen (27)

Bryan staat te swingen op de stevige rock van Cannonball Cletus. Dat heeft hij wel verdiend, na het opbouwen van het podium en het helpen bij de catering voor de artiesten. ,,Dat was zwaar, in de hitte. Maar dat heb ik toch liever dan dat het regent." Vanwege een autistische stoornis krijgt hij hier ambulante begeleiding. ,,Mensen hebben vaak een verkeerd beeld van autisme. Daarom laat ik me altijd van mijn positieve kant zien." Bryan noemt zich een echte muziekliefhebber en speelt keyboard, gitaar en op zijn drummachine. ,,Later misschien nog eens in een band." Ook al leeft hij zich bij de muziek helemaal uit op het verdorde gras, hij blijft zich verantwoordelijk voelen. Als de leadzanger een leeg plastic bierglas van het podium naar beneden gooit, raapt hij het op en stopt het in een van de vuilnisbakken. En laat zo zien hoe het hoort.

Volledig scherm Manuela Venghaus (46). © Jean Pierre Reijnen

Manuela Venghaus (46)

Ze komt helemaal uit Den Haag naar De Grote Beek. ,,De zwager van mijn partner zit in de organisatie, vandaar." Zaterdagavond was ze ook bij GGzE Live. Ze noemt de sfeer op beide festivals gemoedelijk. ,,Met heel afwisselende muziek, voor elk wat wils. Wat mijn voorkeur is? Soul, urban of poprock. Dat hangt af van mijn stemming." Zelf heeft Manuela in het verleden ook hulp gehad van de ggz. ,,Maar ik ben niet opgenomen geweest. Ik denk dat festivals als deze ook goed zijn om deze mensen te helpen. Heb het idee dat ze heel gevoelig zijn, ook voor muziek." Manuela vermoedt dat het aantal psychische problemen toeneemt. Ook vanwege de steeds drukker wordende samenleving. ,,Door toenemende werkdruk en vooral de sociale media. Zelf doe ik daar niet aan mee, maar ik zie het om me heen." Dan gaat ze weer zitten tussen haar vrienden om te genieten van de muziek van Ernst Jansz.

Volledig scherm Muzikant Ernst Jansz op het festival. © Jean Pierre Reijnen

Ernst Jansz (70)