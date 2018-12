Twee filialen Albert Heijn overvallen in Eindhoven op dezelfde avond

UpdateEINDHOVEN - De Albert Heijn in winkelcentrum Woensel in Eindhoven is maandagavond rond 19.55 uur overvallen. Later werd rond 22.15 uur een andere Albert Heijn overvallen aan het Franz Leharplein.

De overvaller van het Franz Leharplein is er met geld vandoor gegaan. Het zou gaan om een blanke man met donkere kleding en een zwart petje. Bij de overval zou een gewonde gevallen zijn.

Winkelcentrum Woensel

De dader van de overval in Woensel zou alleen hebben gehandeld. Hij was gewapend en is er vandoor gegaan op een fiets. Hij heeft niets buitgemaakt. De politie zoekt getuigen.

Recent zijn er al veel overvallen geweest in het winkelcentrum. De politie was daarom al extra gaan patrouilleren. In korte tijd was het namelijk drie keer raak. Half oktober kreeg een man na het pinnen een wapen op zijn hoofd, een maand later werd een oudere dame beroofd. Tussendoor hadden overvallers het gemunt op de Op=Op Voordeelshop. Het onveilige gevoel dat daardoor bij sommige ondernemers is ontstaan, is reden voor Stadstoezicht om het winkelcentrum voortaan scherp in de gaten te houden.

Volledig scherm Overval op Albert Heijn in Woensel, Eindhoven © Bert Jansen

Gall en Gall

Er gebeurde maandag eerder op de dag ook al een andere overval in Eindhoven. Dat was bij de Gall en Gall aan de Trudostraat. Ook die dader handelde alleen, maakte geen geld buit en ging ervandoor op een fiets. Het is niet bekend of er een verband is tussen de twee overvallen, maar de politie houdt er wel rekening mee in het onderzoek.