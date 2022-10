Twee gewonden bij botsing in Eindhoven

Xavi Simons bevestigt dat hij bij PSV een clausule ten gunste van PSG heeft bedongen: ‘Zit niet in mijn hoofd om weg te gaan’

PSV heeft vrijdag via het eigen clubkanaal een filmpje uitgezonden waarin Xavi Simons wordt geïnterviewd en praat over de clausule waarmee hij na dit seizoen naar PSG zou kunnen. Hij bevestigt dat deze bestaat en dat hij komende zomer voor een gelimiteerd bedrag naar Parijs kan. Alleen bepaalt hij dat volledig zelf. PSG heeft geen recht om hem op te eisen of iets dergelijks.

14 oktober