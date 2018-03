Twee gewonden bij botsing tegen lantaarnpaal in Eindhoven

Video Douchestoel breekt af: gehandicapte man uit Eindhoven valt in badkamer

12 maart EINDHOVEN - In de kleine badkamer van hun flat op de derde verdieping aan de Cliostraat in Eindhoven laat Ingrid Rijpma (56) de ravage zien die ontstond toen haar gehandicapte man Hans (62) zondagmorgen op de douchestoel ging zitten. Die is losgescheurd van de dunne wand en nam tegels en pleisterwerk mee. De twee bovenste bouten zijn helemaal uit de muur gekomen, de twee onderste hangen op half elf. Resten van tegels en pleisterwerk liggen verspreid over de vloer.