Twee gewonden bij flinke botsing op Wolvendijk in Eindhoven

Rose faunabrug over Beatrixka­naal Eindhoven zweeft naar zijn plaats

14:44 EINDHOVEN - Met een enorme kraan is donderdagmorgen de nieuwe faunabrug over het Beatrixkanaal gelegd, bij de Oirschotsedijk in Eindhoven. De roze passage van 29 ton zweeft over de boomtoppen naar zijn rustplaats op twee landhoofden van beton. Versierd met eikenhouten planken, gezaagd uit bomen die moesten wijken voor de bouw van de Brainport Industries Campus en de verbreding van de Lansard.