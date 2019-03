Twee gewonden bij ongeval op Luchthavenweg Eindhoven

Video Chaos tijdens spoorsta­king blijft uit op station Eindhoven

10:29 EINDHOVEN - Tot een grote chaos op station Eindhoven leidde de staking op het spoor maandagochtend niet. Op de perrons geen grote groepen wachtenden of mokkende reizigers. Om zes minuten over half acht -als de actie al een half uur voorbij is- vertrok de eerste sprinter naar Den Bosch, een minuut later gevolgd door de intercity naar Alkmaar. Ook de drukte in de treinen viel mee.