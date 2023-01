Twee gewonden en flinke schade bij botsing in Eindhoven

NABESCHOUWING PSV zit klem door interne drift om te bezuinigen, net nu de eredivisie een waar morsfes­tijn is

Bij PSV was iedereen er vorige zomer van doordrongen. In 2023 zou het kunnen, de 25ste landstitel uit de clubgeschiedenis. Het huidige voetbalseizoen bood dé kans om af te rekenen met de hegemonie in Amsterdam. Voorlopig lukt dat nog niet.

9 januari