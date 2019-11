Twee grote feesten in Beursgebouw Eindhoven afgelast: organisator moet van dokter per direct stoppen

Volgens organisator Willem Vogels van Vita Music bv heeft het schrappen te maken met ’acute ernstige medische problemen’. Of mensen die kaarten hadden gekocht hun geld terugkrijgen, is vooralsnog onduidelijk. In een mail aan de kaartkopers schrijft Helmonder Vogels dat de organisatie ’met alle dj's en partijen in gesprek is over de restitutie. We brengen jullie zo spoedig mogelijk op de hoogte hoe we dit gaan regelen', zo staat in de opmerkelijke verklaring te lezen.