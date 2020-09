'Twee grote projecten in Eindhoven zijn flinke stap op weg naar grootschalige houtbouw woningen’

Beide projecten worden helemaal in hout uitgevoerd: constructie, muren, vloeren en gevels. Pannenhoef op Eikenburg voor woningcorporatie Trudo is het eerste project met 28 gestapelde woningen - al gaat het maar om één verdieping. Het wijkje Puur Wonen in Meerhoven voor ontwikkelaar Kalliste is het grootste houtbouw-plan tot nu toe, met 56 geschakelde koopwoningen. ,,De opdrachtgevers Trudo en Kalliste steken daarmee hun nek uit; er is lef nodig om vooruit te lopen", aldus Marlies Zuidam van FAAM. ,,Want tot nu toe was het iets van zelfbouwers, van pioniers. Met deze grote projecten, met alléén hout, zetten we een enorme stap naar schaalvergroting.”