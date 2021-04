Twee huizen vol spiegels verschijnen als sculpturen in het landschap van Meerhoven: ‘Je moet er wel gewoon kunnen leven’

Willy van der Kuijlen was de volksheld van PSV, die het liefst op vakantie ging op een camping in Kerkdriel

8:59 Als jochie van zeven haalde Frans van den Nieuwenhof met zijn vriendjes soms een handtekening bij het huis van Willy van der Kuijlen, de PSV-icoon die toen in Eindhoven in de Oude Gracht woonde. Veertig jaar later zette ‘Skiete Willy’ handtekeningen voor lezers in de biografie die de journalist over hem maakte. ,,Willy herkende meteen wat puur en echt was.”