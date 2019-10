Twee jaar cel gevraagd voor mislukte ripdeal Geldrop

Volgens Dennis (30) had hij augustus vorig jaar een afspraak om wiet te kopen. Dat doet hij vaker, het ging nu om vijf kilo, waar hij 18.000 euro voor had meegenomen. Die liet hij in de auto bij Johan (23), om eerst de wiet te keuren. Dat viel tegen ‘het was rommel’, en hij haalde Johan er bij voor ‘een second opinion’.

Deurknop

Volgens de verkoper trok Johan een pistool en moest hij plat op de grond liggen. De twee zagen twee kilo en wilden de rest. De verkoper kreeg schoppen, en klappen met een pistool. Hij wist een samourai-zwaard te pakken dat op de schouw stond en sloeg daarmee toe. Dennis rende de deur uit, Johan wilde ook vluchten maar bloedde zo hard dat hij de deurknop niet omgedraaid kreeg. De verkoper sloeg nogmaals toe. Uiteindelijk kon ook Johan toch vluchten.

De politie ging met de verkoper, wegens de klappen, naar het ziekenhuis waar Johan net zwaargewond was binnengekomen. Hij vertelde de politie wat er was gebeurd, maar trok dat later terug: “Ik zat onder de morfine!”. Volgens de twee is het verhaal net andersom: de verkoper wilde hen bestelen. Die man trok een pistool, en Johan kon dat uit zijn handen slaan.

Bloedbad

De verkoper was al voor de rechter geweest die het geweld zelfverdediging vond. Daar was de officier van justitie het mee eens, al zag hij wel dat de man zijn rol erg verkleinde: het zwaard was ‘een mesje’ en hij had het over wat steken, terwijl de politie een bloedbad vond. Voor het bewijs had hij niet veel woorden nodig. Wel voor de straf. Want een ripdeal is geen gewone woningoverval, dealers weten inmiddels wat er kan gebeuren. En Johan P. is nog lang niet van zijn wonden af.

Advocaat Jules van Wijk zette meer vraagtekens bij het verhaal van de verkoper. Niet alleen zijn de pezen van vingers van Johan doorgesneden, hij had drie grote sneden op zijn rug. “Dat was dus tijdens de vlucht.” De twee werkten met hun eigen telefoons en auto en dat zou anders zijn als ze echt kwamen rippen; Het leek de officier echter nog vreemder als iemand twee mannen overvalt in zijn eigen woning.