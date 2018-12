Twee jaar cel voor messteek in Eindhoven

De vrouw heeft voor de rest van haar leven een litteken. De foto’s van de wond waren gruwelijk. Een snee van pakweg vijf centimeter in haar gezicht, vanuit een mondhoek. Daarom moet de man haar van de rechtbank in Den Bosch ook 4500 euro schadevergoeding betalen.

Al sinds zijn veertiende is Suleiman A. (30) in Nederland. Hij vluchtte uit Somalië. Met de Eindhovense vrouw had hij sinds 2011 een relatie. In 2014 kregen ze een dochtertje, dat na acht maanden uit huis werd geplaatst wegens geweld in het gezin.