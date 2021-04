Twee jaar cel voor ‘tegen de klippen op liegende’ Somalische mensensmokkelaar met zeven paspoorten

Oud-voorzit­ters vinden nieuwe stap voor Dumfries logisch: ‘Het was een jongen die je zo in de kost zou nemen’

8:21 Denzel Dumfries is normaal gesproken aan zijn afscheidstournee op de eredivisievelden bezig. Nog één keertje staat hij overmorgen in het Philips Stadion tegenover een van zijn oude ploegen: sc Heerenveen. Dit keer wel vanaf de tribune, omdat Dumfries is geschorst. ,,Ik heb het gevoel dat hij nog altijd wordt onderschat”, zegt oud-voorzitter Riemer van der Velde.